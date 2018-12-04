Батько вбитого в Неаполі українця розповів деталі трагедії



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Юрій Бусийок тримав ножове поранення в горло, в область серця та живіт

Медики зробили все можливе, аби врятувати українця, проте рани виявились смертельними

В історичному центрі Неаполя вбили українця Юрія Бусийка, який захищав пару від нападника.

Про це ТСН розповів батько загиблого Михайло Бусуйок.

Він заявив, що під час короткої розмови (перед вбивством – ред.) син був у доброму гуморі, завершував свої справи та невдовзі мав прийти додому. Проте за 15 чи трохи більше хвилин до оселі українців прийшла сусідка разом з дівчиною, яка розповіла, що Юрія поранили і повезли до шпиталя. Медики зробили все можливе, аби врятувати хлопця, проте рани виявились смертельними.

Михайло Бусуйок каже, що Неаполь – місто кримінальне і вбивства та інші злочини трапляються ледь не щодня. Правоохоронці поки ведуть розслідування та інформації про інцидент відомо мало. Як розповів батько Юрія, відомо, що нападник був з Польщі та нападав на інших людей.

«В нього був товариш італієць українського походження і він зустрічався з дівчиною. Як повідомляють у газеті, з ними виникла на вулиці ця суперечка, син йшов неподалік. Дівчина вирвалася від нападника, доганяє мого сина і благає про допомогу. Син повертається і захищає їх. І стався такий інцидент – його поранили в горло, в область серця, живіт», - розповів Михайло Бусуйок.

Він спростовує інформацію, яку розповсюдили у італійських ЗМІ про те, що конфлікт нібито стався біля клубу і учасники бійки були нетверезими.

Раніше італійське видання il Giornale повідомило про убивство у історичному центрі Неаполя 36-річного громадянина України.

Свідки розповідають про бійку між двома чоловіками. Один із учасників завдав кілька ножових ударів противнику і втік. Українець упав на землю, медики не змогли його врятувати.

Загиблий – емігрант з України, в Італії жив 9 років і працював будівельником.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про вбивство українця у Неаполі,