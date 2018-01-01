Байден вважає мудрим рішення США дати Україні зброю

Байден підкреслив, що оборонна допомога Україні з боку США лише «збільшить ціну для Росії»

Попередній віце-президент США Джо Байден вважає правильним і мудрим рішення нинішньої адміністрації Білого дому надати Україні оборонне озброєння, оскільки це збільшить ціну агресії для Кремля. Про це він заявив у вівторок, під час дискусії в експертному центрі «Рада зовнішньої політики» у Вашингтоні, повідомляє



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Колишній віце-президент США Джо Байден

Байден підкреслив, що оборонна допомога Україні з боку США лише «збільшить ціну для Росії»

Попередній віце-президент США Джо Байден вважає правильним і мудрим рішення нинішньої адміністрації Білого дому надати Україні оборонне озброєння, оскільки це збільшить ціну агресії для Кремля.

Про це він заявив у вівторок, під час дискусії в експертному центрі «Рада зовнішньої політики» у Вашингтоні, повідомляє «Укрінформ».

«Я вважаю, що це – мудре рішення. Але знову ж, я намагався його просунути протягом двох років», - відповів Байден на запитання, як він ставиться до рішення нинішньої адміністрації про надання Україні зброї.

Він підкреслив, що оборонна допомога з боку США лише «збільшить ціну для Росії» в її агресії проти України попри те, що в РФ існує «велика брехня» про начебто відсутність росіян на окупованому Донбасі. Байден висловив переконання, що в РФ існує політичне протистояння участі росіян у збройному конфлікті на сході України.

Екс-віце-президент також зауважив, що на Донбасі є можливість для стабілізації. Для цього, за його словами, потрібно реалізувати два чинники. По-перше, це викорінення корупції, на чому, як зауважив Байден, наголошується вже тривалий час. Це потребує справжніх змін як на рівні інституцій, так і на серед звичайних людей, зауважив політик.

По-друге, зазначив Байден, проти Росії необхідно застосовувати ефективну політику міжнародного санкційного тиску. У цьому зв'язку він повідомив, що разом зі своєю групою експертів-колишніх високопосадовців у попередній адміністрації, контактує з офісом нинішнього віце-президента США Майка Пенса.

Нагадаємо, в The Wall Street Journal вважають, що надання Америкою Україні летальної зброї повернуло РФ за стіл переговорів.