Бекірову призначили примусовий привід через неявку в «суд» окупантів



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Едем Бекіров

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, Бекіров не прийшов на судове засідання, на якому вже планували розглядати кримінальну справу по суті

Підконтрольний Росії Сімферопольський центральний районний суд зобов'язав забезпечити явку примусовим приводом кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого 27 серпня випустили з СІЗО.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, Бекіров не з'явився на судове засідання, на якому вже планували розглядати кримінальну справу по суті.

«Суд підтримав клопотання прокурора і зобов'язав судових приставів забезпечити на наступне засідання, призначене на 13 вересня, явку Бекірова», – розповів адвокат.

Як відомо, 27 серпня підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд.

Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.