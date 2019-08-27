У Сімферополі окупанти відпустили Бекірова з-під варти



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Едем Бекіров провів в ув’язненні 258 днів Фото Антона Наумлюка

Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід Едему Бекірову

У вівторок в окупованому Росією Криму «суд» змінив запобіжний захід відносно Едема Бекірова з тримання під вартою на зобов'язання явки до суду.

Про це в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«Прокурор запросив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на зобов'язання явки в суд. Суд змінив запобіжний захід на зобов'язання явки до суду», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в будівлю Центрального райсуду м.Сімферополь, попри те, що так званий суд проходив у відкритому режимі, не пропускали представників преси.

«Пристави не пропускають до будівлі суду представника преси, попри наявність прескарти. Вимагають повістку про виклик на судове засідання», - повідомляє «Кримська солідарність».

Крім того, адвокат політв'язня Олексій Ладін заявив про незаконність дій співробітників суду, які не надали захисту час, необхідний для ознайомлення з матеріалами справи.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді в Крим і обвинувачений за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин і патронів). 13 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжувався, попри те, що він є інвалідом I групи (ампутована нога), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

Центральний районний суд постановив передати справу Бекірова до Красноперекопського суду врозріз з чинним законодавством. 20 серпня 2019 року Верховний суд Республіки Крим скасував це рішення, залишивши справу в підсудності Центрального районного суду м. Сімферополь. Сам Бекіров на суді заявляв, що через сильне погіршення стану здоров'я етап в Красноперекопськ він не витримає.

8 серпня запобіжний захід Бекірову у вигляді тримання під вартою був продовжений до 11 жовтня.

Едем Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.