Бекірову різко погіршало – адвокат



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Бекіров останнім часом у камері страждав на біль у серці, задишку та безсоння Фото: krymsos.com

У Бекірова, який хворіє на цукровий діабет, почалися судоми, а рівень цукру в крові залишається високим

В ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова сталося різке погіршення здоров'я.

Про це після зустрічі із бранцем у середу, 13 березня, у СІЗО в окупованому Сімферополі повідомив його адвокат Іслям Веліляєв.

Бекіров останнім часом у камері страждав на біль у серці, задишку та безсоння. Тепер у в’язня, в якого цукровий діабет та ампутована нога, почалися судоми, а рівень цукру в крові залишається високим і не падає. Інсулін, який колють в’язню тричі на день, уже не допомагає.

«Цукор високий, на рівні 13-15. І він знову спав у сидячому положенні, йому важко прилягти. Відсутність прогулянки, він два тижні в камері маленькій сидить. Сьогодні вперше до мене вийшов - на прогулянку», - розповів Веліляєв.

Раніше донька Бекірова Елеонора повідомила омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан її батька надкритичний.

Донька Бекірова розповіла, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.

Нагадаємо, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Джерело: ТСН