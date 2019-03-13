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    Бекірову різко погіршало – адвокат

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    <div class="alt"> <p>Бекіров останнім часом у камері страждав на біль у серці, задишку та безсоння</p> </div> - Бекірову різко погіршало – адвокат

    Бекіров останнім часом у камері страждав на біль у серці, задишку та безсоння

    Фото: krymsos.com

    У Бекірова, який хворіє на цукровий діабет, почалися судоми, а рівень цукру в крові залишається високим

    В ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова сталося різке погіршення здоров'я.

    Про це після зустрічі із бранцем у середу, 13 березня, у СІЗО в окупованому Сімферополі повідомив його адвокат Іслям Веліляєв.

    Бекіров останнім часом у камері страждав на біль у серці, задишку та безсоння. Тепер у в’язня, в якого цукровий діабет та ампутована нога, почалися судоми, а рівень цукру в крові залишається високим і не падає. Інсулін, який колють в’язню тричі на день, уже не допомагає. 

    «Цукор високий, на рівні 13-15. І він знову спав у сидячому положенні, йому важко прилягти. Відсутність прогулянки, він два тижні в камері маленькій сидить. Сьогодні вперше до мене вийшов - на прогулянку», - розповів Веліляєв.

    Раніше донька Бекірова Елеонора повідомила омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан її батька надкритичний.

    Донька Бекірова розповіла, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.

    Нагадаємо, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

    Джерело: ТСН

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