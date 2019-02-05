Стан здоров'я Бекірова надкритичний - Денісова



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Едем Бекіров потребує щоденної медичної допомоги Фото: Єлеонора Бекирова / facebook.com

Едем Бекіров має цілу низку небезпечних захворювань, які можуть лише погіршитися в умовах СІЗО

Стан здоров’я Едема Бекірова надкритичний. Про це його донька Елеонора повідомила Омбудсмену України Людмилі Денісовій, яка розповсюдила інформацію у Facebook.

«Водночас, за інформацією, яку я отримала від радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянсткого суспільства та прав людини Михайла Федотова, стан здоров’я політв’язня задовільний. Зі слів адвоката, в довідці, яку він отримав, написано, що серед наявних захворювань відсутні такі, що відносяться до переліку важких та унеможливлюють тримання під вартою. Разом з тим, нам відомо, що Едем Бекіров має цілу низку небезпечних захворювань, які можуть лише погіршитися в умовах СІЗО. Тому я вкотре пересвідчуюся, що інформації, яка надходить з листів РФ, не можна довіряти», - повідомила Денісова.

РФ приховує дійсний стан громадянина України і таким чином порушує права людини, додала вона.

«В останньому своєму зверненні я висловлювала прохання вжити невідкладних заходів для забезпечення громадянина України кваліфікованою медичною допомогою у спеціалізованому лікувальному закладі. І зазначила, що утримання Едема Бекірова у СІЗО може нанести фатальні наслідки для життя», - підкреслила Омбудсмену.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. А на засіданні суду йому стало погано. 10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.