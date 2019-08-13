Бельгійське місто ввело суворі правила годівлі вуличних котів



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Серед правил годівлі котів - утримувати місце годування чистим і не класти їжу просто на землю

Якщо мешканець міста хоче підгодовувати котиків на вулиці, то відтепер він повинен отримати спеціальний дозвіл – так звану годувальну карту

У бельгійському місті Намюр запровадили суворі правила годівлі вуличних котів, щоб запобігти їх неконтрольованому розмноженню.

Про це повідомляє RTBF.

Зазначається, що з 2007 року відповідні служби міста стерилізували або кастрували 1810 кішок і котів. Однак попри такі заходи, підгодовування вуличних котів громадянами сприяє їх неконтрольованому розмноженню.

Саме тому, щоб обмежити цю тенденцію, місто встановило суворе регулювання.

Якщо мешканець міста хоче підгодовувати котиків на вулиці, то відтепер він повинен отримати від міської влади спеціальний дозвіл – так звану годувальну карту.

Власник такої карти зобов’язується дотримуватися низки правил. Серед них - необхідність давати котам прийнятну їжу, а не кістки чи недоїдки; утримувати місце годування чистим і не класти їжу просто на землю; годувати тварин у встановлений час; поважати оточуючих і не створювати шуму; повідомляти владу про необхідність стерилізації нових тварин.

За недотримання цих правил місто має право забрати у власника годувальну карту.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі кіт отримав посаду охоронця в Історичному музеї імені Яворницького.

Джерело: Європейська правда