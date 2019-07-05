Берлусконі провів приватну зустріч з Путіним



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Зустріч Путіна з Берлусконі

На думку Берлусконі, вкрай важливо підтримувати хороші відносини між Росією та Італією і Росією і Європою

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі провів приватну зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, який напередодні здійснив офіційний візит до Італії і Ватикану.

Про це 82-річний італійський політик, якого з російським лідером пов’язують відомі давні дружні стосунки, розповів в п’ятницю на своїй сторінці в Facebook.

«Вкрай важливо підтримувати хороші відносини між Росією та Італією і Росією і Європою. «Вперед, Італія» (партія Берлусконі) продовжить домагатися подолання несправедливого і марного механізму антиросійських санкцій, і цей підхід знаходить дедалі більшу підтримку в нашій країні і Європі», - написав Берлусконі.

В опублікованому напередодні візиту в інтерв’ю газеті Corriere della Sera Путін назвав Берлусконі «політиком світового рівня».

«З Берлусконі нас пов’язує багаторічна дружба. Сільвіо - політик світового рівня, справжній лідер, який відстоює інтереси своєї країни на міжнародній арені. Його щире бажання і прагнення зберегти і примножити потенціал між нашими країнами заслуговує на повагу. Нам не вдається часто бачитися, але коли представляється можливість, він ніколи не дозволяє собі говорити про внутрішню політику. І я теж цього не роблю», - заявив Путін.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск та президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Україні.

Джерело: УНН