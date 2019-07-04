Папа Римський і Путін обговорили ситуацію в Україні



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Папа Римський і Путін обговорили Україну Фото: vaticannews

Папа Франциск прийняв у Ватикані Президента Росії

Папа Римський Франциск та президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

Ватиканський прес-центр інформує, що під час щирих розмов сторони висловили задоволення розвитком двосторонніх стосунків, додатково скріплених сьогоднішнім підписанням протоколу про порозуміння, що стосується співпраці між ватиканською педіатричною лікарнею «Bambino Gesù» та педіатричними лікарнями Російської Федерації.

Далі були розглянуті деякі важливі питання, що стосуються життя Католицької Церкви в Росії.

Опісля сторони зупинилися на питаннях екології та на деяких актуальних темах у міжнародній сфері, з окремим посиланням на Сирію, Україну та Венесуелу.

Як повідомлялося, зустріч Папи Римського з Путіним відбулася у Ватикані в четвер, 4 липня. При цьому ЗМІ писали, що Путін на годину запізнився на неї.

Це друга зустріч Путіна і Папи Римського за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року.