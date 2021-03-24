Без сосисок та менше цукру. Уряд змінив норми харчування у школах

У їдальнях з меню для дітей зникнуть ковбаси, сосиски та заморожені напівфабрикати

Уряд підтримав рішення з одноденним доопрацюванням рішення щодо зміни організації харчування дітей у школах, дитячих садочках та дитячих таборах відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема щодо споживання жирів, цукру та солі.

Як зазначено у пояснювальній записці, проєкт акту розроблено з метою врегулювання організації харчування дітей у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з урахуванням рекомендацій ВООЗ.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, рівень енергії (калорій), що споживається, повинен бути збалансованим з її витратами. У документі зазначено, що за результатами дослідження актуальної структури харчування українців з 2018 по 2019 роки, діти шкільного віку та підлітки споживають 67 грамів вільного цукру на день (при максимально допустимій кількості за рекомендаціями ВООЗ для дорослих – 50 грамів на добу).

Також 20% страв з м’яса становлять ковбасні вироби і сосиски, які є високообробленими харчовими продуктами зі значним вмістом солі. Крім цього, на недостатньому рівні знаходиться споживання овочів та фруктів, а на досить високому рівні є споживання хліба та інших борошняних виробів (майже 400 грамів на день). Крім цукру, діти різних вікових груп вживають забагато картоплі, насичених жирів, що сприяє набору зайвої ваги та зростанням ризику небезпечних хронічних захворювань.

«Впровадження вимог проєкту акта дозволить знизити споживання цукру до 25 г на добу, солі на рівні менше 5 г на добу, насичених жирів до 10 % добового раціону, що сприяє профілактиці гіпертонії та знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи та інсультів у дорослому віці», – зазначено в документі.

Проєктом акта передбачено порядок організації харчування відповідно до якого керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку можуть вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу – кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку закладу в оренду для організації харчування дітей та власними силами закладу.

Також передбачено структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах та енергії.

Проєкт також передбачає повну заборону на включення у меню для дітей ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів, інших технологічно оброблених м'ясних та рибних страв. Також зі шкільних їдалень мають зникнути газовані напої з підвищеним вмістом цукру та енергетики, борошняні кондитерські вироби.

Крім цього, пропонується врахувати у меню дитячих їдалень потреби дітей-діабетиків та тих, хто не сприймає глютен чи лактозу. Крім того, МОЗ рекомендуватиме розширити раціон дітей коштом овочів і вибудовувати шкільне меню на основі біологічних потреб дитячих організмів.

До слова, Верховний суд дозволив відсторонювати від навчання дітей без щеплень. Верховний суд звертає увагу, що закон дає право батькам відмовитися від проведення обов’язкових щеплень дитині. Однак у даній справі, котру розглядав суд, індивідуальне право відмовитися від щеплення «протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків та їхніх дітей».