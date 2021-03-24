Служба в армії: уряд затвердив кількість весняних призовників

Цієї весни на службу в армії хочуть призвати 14 246 громадян

Весняний призов до армії стартує у квітні

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про чисельність українців, які підлягають призову на строкову військову службу цієї весни. А також обсяг видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року. Усього підлягають відправленню у війська 14 246 громадян.

Постанову була ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

Із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати - 6500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії - 4646 осіб, Держприкордонслужби - 2500 осіб.

Розпорядженням затверджена сума коштів в розмірі 66 млн гривень на проведення призову.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок, із них: 4540 гривень -- для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93 гривні 13 копійок - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).

Раніше Генштаб повідомив, куди відправлять служити призовників. Строковики служитимуть у всіх військових частинах, їх не залучатимуть до виконання завдань в районі проведення ООС. Вони будуть виконувати допоміжні функції в пунктах постійної дислокації, будуть нести службу для забезпечення життєдіяльності військової частини.

Крім того, більш ніж 6 000 строковиків планують звільнити з військової служби в першому півріччі 2021 року.

Наприкінці лютого президент Зеленський підписав указ про призов до армії.

Нагадаємо, у навесні 2020 року на строкову службу призвали 16 460 українців. В осінній призов 2020 року на строкову військову службу призвали 13 570 осіб.



