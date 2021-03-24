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    Служба в армії: уряд затвердив кількість весняних призовників

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    Цієї весни на службу в армії хочуть призвати&nbsp;14 246 громадян - Служба в армії: уряд затвердив кількість весняних призовників
    Цієї весни на службу в армії хочуть призвати 14 246 громадян
    Фото: Укрінформ

    Весняний призов до армії стартує у квітні

    Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про чисельність українців, які підлягають призову на строкову військову службу цієї весни. А також обсяг видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року. Усього підлягають відправленню у війська 14 246 громадян.

    Постанову була ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

    Із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати - 6500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії - 4646 осіб, Держприкордонслужби - 2500 осіб.

    Розпорядженням затверджена сума коштів в розмірі 66 млн гривень на проведення призову.

    Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок, із них: 4540 гривень -- для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93 гривні 13 копійок - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).

    Раніше Генштаб повідомив, куди відправлять служити призовників. Строковики служитимуть у всіх військових частинах, їх не залучатимуть до виконання завдань в районі проведення ООС. Вони будуть виконувати допоміжні функції в пунктах постійної дислокації, будуть нести службу для забезпечення життєдіяльності військової частини.

    Крім того, більш ніж 6 000 строковиків планують звільнити з військової служби в першому півріччі 2021 року.

    Наприкінці лютого президент Зеленський підписав указ про призов до армії.

    Нагадаємо, у навесні 2020 року на строкову службу призвали 16 460 українців. В осінній призов 2020 року на строкову військову службу призвали 13 570 осіб.


    Теги: ЗСУ призов до армії військомат військові уряд указ
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