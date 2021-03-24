Карантинні 8 тисяч повертаються. Стало відомо, хто отримає допомогу від держави

Денис Шмигаль обіцяє, що влада виплатить по 8000 грн постраждалим від обмежень «червоної» зони ФОПам і працівникам підприємств

Уряд очікує, що додаткові компенсації підприємцям роздаватиме також місцева влада

Фізичні-особи підприємці та працівники отримають грошові виплати та підтримку як компенсацію від введенних обмежень «червоної» зони. Вони отримають по 8000 гривень, як це було під час зимового локдауну.

Крім того, уряд очікує, що додаткові виплати здійснить місцева влада. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підтримка людей і бізнесу буде у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам підприємтсв, які постраждають внаслідок карантинних обмежень «червоної» зони по 8000 грна, але крім цього ми будемо очікувати ще підтримки місцевої влади», – зазначив Шмигаль.

Додамо, що раніше президент заявив, що держава подвоїть карантинні виплати для громадян і підприємств, які запровадить місцева влада.

«Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть сто відсотків, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі», – запевнив президент.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів планує поновити компенсації підприємцям, які постраждали через запровадження владою жорсткого карантину. Виплати зможуть отримати у регіонах «червоної» зони.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.

Нагадаємо, 4 грудня 2020 року Верховна рада прийняла пакет проєктів законів президента Зеленського про підтримку бізнесу на період карантину. Він передбачав одноразову матеріальну допомогу від держави для підприємців та найманих працівників у розмірі 8 тисяч гривень.

До слова, у Державній податковій службі пояснили, чи може ФОП здійснювати діяльність під час локдауну, якщо така особа отримала допомогу за програмою «Допомога ФОПам і працівникам – 8000 грн».