Без води залишаться тисячі жителів Лисичанська



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Луганські енергетики скаржаться на боржників

У разі тривалої відсутності електрики без води залишаться близько тисячі жителів Лисичанська

Луганське енергетичне об'єднання знову почало відключати боржників від електроенергії. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook у четвер, 14 лютого.

Так, о 14:00 був відключений Лисичанськводоканал, борг якого перевищує 142 млн гривень. У разі тривалої відсутності електрики без води залишаться близько тисячі жителів Лисичанська. Крім того, протягом доби це призведе до зупинки роботи котельні місцевої тепломережі.

Також без світла ризикує залишитися Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, борг якого становить понад 650 тисяч гривень.

«Внаслідок несвоєчасної сплати споживачами коштів підприємство не може гарантувати надання населенню своєчасних і надійних послуг з енергопостачання і забезпечення їх якісних параметрів. Так довго тривати не може. Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення відправлено повідомлення про відключення від енергопостачання на 27 лютого», - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що сьогодні бойовики обстріляли енергетиків біля Попасної.