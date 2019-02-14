Бойовики обстріляли енергетиків біля Попасної



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Окупанти 14 лютого обстріляли в Луганській області бригаду енергетиків Фото: facebook.com/tovleo

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

В Луганській області в районі Попасної під обстріл потрапила бригада енергетиків. Про це повідомляє на Facebook «Луганське енергетичне об'єднання».

Повідомляється, що під обстріл потрапила аварійна бригада, яка намагалася відновити електропостачання жителів села Катеринівка, яке знаходиться на лінії розмежування.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, обстріл стався, незважаючи на всі угоди і присутність дзеркального патруля ОБСЄ. Аварійні роботи перенесли на завтра.

У компанії уточнили, що в результаті обстрілу вночі 13 лютого пошкоджена підстанція «Золоте-2», знеструмлено шість трансформаторних підстанцій та насосна станція шахти «Золоте». Без світла також залишилися близько 300 побутових споживачів.

Напередодні російські бойовики обстріляли житловий будинок у Зайцевому.