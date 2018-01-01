Безсмертний, Кучма і Марчук їздили та їздять до Мінська власним коштом

Безсмертний вражений, що державі немає діла до людей, які у Мінську ведуть переговори від імені держави

Колишній представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-віце-прем'єр України Роман Безсмертний стверджує, що він, другий президент України Леонід Кучма та екс-прем’єр Євген Марчук їздили та їздять до Мінська власним коштом. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Гордон».



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Роман Безсмертний

Безсмертний вражений, що державі немає діла до людей, які у Мінську ведуть переговори від імені держави

Колишній представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-віце-прем'єр України Роман Безсмертний стверджує, що він, другий президент України Леонід Кучма та екс-прем’єр Євген Марчук їздили та їздять до Мінська власним коштом. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Гордон».

Безсмертний заявив, що він був вражений «волонтерським принципом» української дипломатії, він такого не очікував.

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«Ти працюєш, але в тебе немає ні документів для забезпечення цього процесу, ні чітких інструкцій, як ти маєш діяти, елементарних умов у тебе немає. Коли я вперше вирішив листа стосовно внутрішньо переміщених осіб написати, мені сказали: «А на твій лист ніхто відповідати не буде, хто ти такий узагалі?». Ви собі не уявляєте, яке приниження відчувають прем'єр-міністр Марчук, президент Кучма...», - розповів Безсмертний.

За його словами, державі немає діла до людей, які у Мінську ведуть переговори від імені держави.

«Усі ці люди, про яких я кажу, їздили і їздять до Мінська власним коштом… Я не знаю, як зараз, але коли я був переговірником, ситуації були різні. Іноді люди в посольстві покотом спали – на підлозі, по 12 осіб. Дипломати, представники України! Одна справа – ми, хто молодший, а старший, із болячками, як?» - обурюється Безсмертний.

Він зазначив, що відмовився терпіти те приниження, яке терплять наші дипломати і парламентарі.