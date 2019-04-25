Білорусь відновила поставки бензину і дизпалива в Україну



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Поставки світлих нафтопродуктів відновлено частково

Сьогодні, 25 квітня, Білорусь частково відновила експорт світлих нафтопродуктів до України та Польщі. Про це повідомив заступник голови концерну «Белнефтехим» Володимир Сизов, передає БЕЛТА.

За його словами, концерн прийняв рішення задовольнити потреби іноземних контрагентів, з якими укладено контракти на поставку нафтопродуктів.

«Зараз прийнято рішення про поставки близько 32 тис. тонн дизельного палива в напрямку України, 8 тис. тонн дизельного палива в напрямку Польщі і близько 10 тис. тонн автомобільних бензинів також у напрямку українського ринку», - зазначив Сизов.

Нагадаємо, 23 квітня Білорусь призупинила експорт бензину і дизеля до України через неякісну нафту з Російської Федерації. Крім того, було зупинено поставки до Польщі і країн Балтії.

Згодом стало відомо, що Білорусь до кінця 2019 року може налагодити імпорт нафти через порти України чи країн Балтії.

Нагадаємо, на початку квітня Білорусь вирішила підняти тариф на транзит для російської нафти.

Раніше також повідомлялося, що з 1 червня Російська Федерація встановить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів. За словами російського прем'єра Дмитра Медведєва, на ці заходи Росія йде для захисту своїх інтересів.