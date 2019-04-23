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    Білорусь призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну

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    Білорусь призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну

    На поточний момент контрактні зобов'язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою

    Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

    Про це повідомив заступник гендиректора «Білоруської нафтової компанії» Сергій Гриб журналістам у вівторок в Мінську, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Припинено постачання світлих нафтопродуктів - бензинів і дизпалива в Україну, Балтію і Польщу», - сказав Гриб, коментуючи наслідки скорочення обсягів нафтопереробки на білоруських НПЗ через надходження неякісної нафти з РФ.

    «На поточний момент контрактні зобов'язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою», - додав Гриб.

    Перші повідомлення про неякісну нафту з нафтопроводу «Дружба» з'явилися 19 квітня від концерну «Білнафтохім».

    При цьому російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер».

    Також нагадаємо, що великі мережі АЗС підвищили вартість дизельного палива на 50 коп./л. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95», зазначивши, що це перше підвищення роздрібних цін за останні 5 місяців.

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