Білорусь призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну



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На поточний момент контрактні зобов'язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою

Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

Про це повідомив заступник гендиректора «Білоруської нафтової компанії» Сергій Гриб журналістам у вівторок в Мінську, передає «Інтерфакс-Україна».

«Припинено постачання світлих нафтопродуктів - бензинів і дизпалива в Україну, Балтію і Польщу», - сказав Гриб, коментуючи наслідки скорочення обсягів нафтопереробки на білоруських НПЗ через надходження неякісної нафти з РФ.

«На поточний момент контрактні зобов'язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою», - додав Гриб.

Перші повідомлення про неякісну нафту з нафтопроводу «Дружба» з'явилися 19 квітня від концерну «Білнафтохім».

При цьому російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер».

Також нагадаємо, що великі мережі АЗС підвищили вартість дизельного палива на 50 коп./л. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95», зазначивши, що це перше підвищення роздрібних цін за останні 5 місяців.