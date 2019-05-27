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    Більше 300 українських військових виконують завдання під егідою місій ООН

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    Більше 300 українських військових виконують завдання під егідою місій ООН
    Фото: twitter.com/DefenceU

    Понад 80% з них дислоковані саме в Африці

    Сьогодні, 27 травня, 338 військовослужбовців Збройних сил України виконують завдання під егідою місій ООН і понад 80% з них дислоковані в Африці. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України у Twitter.

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    У повідомленні зазначено, що Україна була активним учасником операцій ООН з підтримки миру та важливим контрибютором світової безпеки, у тому числі, на Африканському континенті.

    «Сьогодні 338 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання під егідою місій ООН і понад 80% з них дислоковані саме в Африці», - зазначили в Міноборони.

    Як повідомлялось, в рамках десятої ротації особовий склад 18 окремого вертолітного загону Повітряних Сил ЗСУ, який виконує миротворчу місію у складі місії ООН, вирушив до Демократичної Республіки Конго.

    «23 травня на базі одного з військових формувань повітряного командування «Захід» Повітряних сил Збройних сил України відбулися урочисті проводи десятої ротації особового складу 18 окремого вертолітного загону, яка виконує завдання у складі місії ООН в Демократичній Республіці Конго», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, усі військовослужбовці цієї ротації під командуванням льотчика першого класу полковника Івана Шоломія є учасниками бойових дій на сході України.

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