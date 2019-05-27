Більше 300 українських військових виконують завдання під егідою місій ООН



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Фото: twitter.com/DefenceU

Понад 80% з них дислоковані саме в Африці

Сьогодні, 27 травня, 338 військовослужбовців Збройних сил України виконують завдання під егідою місій ООН і понад 80% з них дислоковані в Африці. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України у Twitter.

У повідомленні зазначено, що Україна була активним учасником операцій ООН з підтримки миру та важливим контрибютором світової безпеки, у тому числі, на Африканському континенті.

«Сьогодні 338 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання під егідою місій ООН і понад 80% з них дислоковані саме в Африці», - зазначили в Міноборони.

Україна була активним учасником операцій ООН з підтримання миру та важливим контрибютором світової безпеки, у тому числі, на Африканському континенті. Сьогодні 338 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання під егідою місій ООН і понад 80% з них дислоковані саме в Африці. pic.twitter.com/QXbQ9r0H9s — Defence of Ukraine (@DefenceU) 27 мая 2019 г.

Як повідомлялось, в рамках десятої ротації особовий склад 18 окремого вертолітного загону Повітряних Сил ЗСУ, який виконує миротворчу місію у складі місії ООН, вирушив до Демократичної Республіки Конго.

«23 травня на базі одного з військових формувань повітряного командування «Захід» Повітряних сил Збройних сил України відбулися урочисті проводи десятої ротації особового складу 18 окремого вертолітного загону, яка виконує завдання у складі місії ООН в Демократичній Республіці Конго», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, усі військовослужбовці цієї ротації під командуванням льотчика першого класу полковника Івана Шоломія є учасниками бойових дій на сході України.