На Донбасі російські окупанти активізували «паспортизацію»



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Командири російсько-окупаційних військ у примусовому порядку збирають кошти з особового складу з метою виконання розпорядження командування щодо паспортизації - розвідка

На Донбасі окупанти активізували заходи щодо оформлення паспортів РФ місцевим жителям «першочергової категорії». Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

«За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізували заходи щодо оформлення російських паспортів місцевим жителям т.зв. «першочергової категорії» (співробітникам окупаційних адміністрацій, «державних» установ та силових структур, у т.ч. військовослужбовцям 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ)», - сказав речник.

Зокрема, за його словами, командири підрозділів російсько-окупаційних військ у примусовому порядку збирають кошти з підпорядкованого особового складу з метою виконання розпорядження командування щодо паспортизації.

«При цьому, отримання російських паспортів за прискореною процедурою коштує значно дорожче, ніж оплата їх офіційного оформлення», - додав Праута.

Водночас серед місцевого населення ширяться побоювання, що у разі відновлення активних бойових дій більшість новоявлених «громадян РФ» дезертують на російську територію.