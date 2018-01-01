Більше сотні українців знаходяться в заручниках у терористів

Останній обмін «всіх на всіх» був не до кінця таким

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що за останніми даними, в заручниках на непідконтрольних Україні територіях Донбасу знаходяться 108 людей. Про це він заявив під час круглого столу на тему «Як звільнити бранців Кремля», передає видання «Радіо Свобода». «На сьогодні звільнено або знайдений 3221



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Заручники в ОРДЛО

Останній обмін «всіх на всіх» був не до кінця таким

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що за останніми даними, в заручниках на непідконтрольних Україні територіях Донбасу знаходяться 108 людей. Про це він заявив під час круглого столу на тему «Як звільнити бранців Кремля», передає видання «Радіо Свобода».

«На сьогодні звільнено або знайдений 3221 особа. Офіційно заручниками вважаються ще 108 осіб, які незаконно утримуються на території ОРДЛО. Зниклими безвісти є 398 осіб», - заявив Тандіт.

Радник голови СБУ не назвав можливої дати обміну. «Ми не анонсуємо майбутні реалізації та проведення операцій по звільненню заручників, тому що в процес звільнення залучено дуже багато людей», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 46 звільнених з ОРДЛО українських заручників продовжують лікування у медичних закладах.