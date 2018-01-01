Більшість звільнених з ОРДЛО полонених досі перебувають на лікуванні

Звільнені з полону ОРДЛО українці лікуються у Центральному військовому шпиталі та клінічній лікарні «Феофанія»

На сьогоднішній день 46 звільнених з ОРДЛО українських заручників продовжують лікування у медичних закладах. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції керівник офісу Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО Наталія Зарецька. «Станом на сьогодні, 46 осіб, як військових, так і цивільних,



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Звільнені з полону українські військові, 27 грудня 2017 року

Звільнені з полону ОРДЛО українці лікуються у Центральному військовому шпиталі та клінічній лікарні «Феофанія»

На сьогоднішній день 46 звільнених з ОРДЛО українських заручників продовжують лікування у медичних закладах. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції керівник офісу Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО Наталія Зарецька.

«Станом на сьогодні, 46 осіб, як військових, так і цивільних, звільнених після вимушеної ізоляції, продовжують перебувати у медичних закладах. Основна мета їхнього перебування — це відновлення здоров’я і проведення комплексу постізоляційного розвантаження», - розповіла вона.

За її словами, звільнені українські заручники перебувають як у Центральному військовому шпиталі, так і клінічній лікарні «Феофанія». При цьому, уточнила Зарецька, 9 осіб направлені для подальшого лікування в регіонах.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 особи, ті натомість - 73 особи.

Одна з полонених (74-та) висловила бажання залишитися в окупованому Донецьку за сімейними обставинами.

Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».

Як повідомлялося, 18 січня у Мінську відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими. Зокрема, на переговорах представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення обміну.

Джерело: УНН