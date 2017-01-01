Більшість виконавців терактів на території України - це вихідці з «ДНР», «ЛНР» та Криму - експерт

За словами експерта, в Україні спостерігається гібридизація терористичних актів

До специфіки тероризму в 2017 році варто віднести персоналізацію, гібридизацію та чергування терористичних атак. Протягом року спостерігається зменшення кількості терористичних актів, однак, відбувається ужорсточення на аморалізація їх здійснення. Також більшість виконавців терористичних атак – це представники



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Вибух машини Тимура Махаурі в Києві

За словами експерта, в Україні спостерігається гібридизація терористичних актів

До специфіки тероризму в 2017 році варто віднести персоналізацію, гібридизацію та чергування терористичних атак. Протягом року спостерігається зменшення кількості терористичних актів, однак, відбувається ужорсточення на аморалізація їх здійснення. Також більшість виконавців терористичних атак – це представники «ДНР», «ЛНР» та Криму Про це розповів Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Однією з особливостей терористичний атак у 2017 експерт виокремлює персоналізацію терористичних атак.

«Варто згадати вбивства з чеченським слідом - Махаурі та Окуєва, замах на Мосійчука та вбивства спецслужбовців – Шаповала , Хараберюша та Возного», - говорить Петренко.

Також заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму звертає увагу на символічність терористичних актів.

«Значна кількість нападів відбувалася на свята. Мова йде про атаки на День Конституції та день народження Президента Порошенка. Також тероризм застосовувався проти пам’яток, які мають значення для українського народу», - розповідає експерт.

Крім того Петренко звертає увагу на чергування терористичних атак.

«Вересень-жовтень – період персональних убивств, у тому числі й з використанням вибухівки. Листопад був місяцем телефонних мінувань, а грудень- зростанням інтенсивності зіткнення на лінії розмежування. Таке чергування важливе, оскільки агресор не зацікавлений у зростанні кривавості атак. Крім того, зміна типів атак не дозволяє правоохоронцям зосередитися на одній із версії та переслідуванні однієї групи», - пояснює Петренко.

За словами експерта, в Україні спостерігається гібридизація терористичних актів.

«Якщо на Заході за більшість терористичних актів бере відповідальність Ісламська держава, то в Україні – ніхто», - говорить Богдан Петренко.

Також експерт зазначив, що більшість виконавців терористичних атак були вихідцями «ДНР», «ЛНР» та Криму

«Більшість затриманих виконавців – це громадяни України з ДНР, ЛНР та Криму», - говорить заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Петренко зазначає, що в 2017 році спостерігається зменшення кількості терористичних атак у порівнянні з 2016 роком.

«За даними рейтингу Global Terrorism Index 2017, Україна зменшила свої позиції з 11 (2016 рік) на 17 позицію. Але ми все рівно перебуваємо в 20 країн, які схильні до загроз», - розповідає Богдан Петренко.

Однак експерт зазначив, що відбувається більша жорсткість та аморалізація терористичних актів на території України.

«Ми спостерігаємо як страждають діти та люди, які не мають відношення до терористичних атак. Наприклад, у випадку з вибухом, під час якого загину Махаурі, була присутня дитина. Також під час замаху на Мосійчука загинули особи, які не мали відношення до цієї терористичної атаки» - говорить експерт.

Також за офіційною статистикою у 2017 році відбулося 124 кримінальних порушень. За три роки та 9 місяців зареєстровано 5804 кримінальних справ за статтею «терористичний акт». Або в середньому – 129 терористичних атак щомісяця. Покарано за цією статтею за 3 роки і 6 місяців – 15 осіб.

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