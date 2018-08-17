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    Біля берегів Японії зафіксували потужний землетрус

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    Епіцентр землетрусу був розташований приблизно за 420 км на південний схід від населеного пункту Огасавара

    Біля берегів японського острова Іводзіма стався землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера.

    Сильні коливання зафіксували у геологічній служби США (USGS).

    Як йдеться у повідомленні на їхньому сайті, епіцентр землетрусу був розташований на глибині у понад 11 кілометрів приблизно за 420 кілометрів на південний схід від населеного пункту Огасавара

    За попередніми даними, постраждалих та руйнувань ці земні поштовхи не завдали. Загрози цунамі місцеві служби також не оголошували.

    У сповіщеннях про надзвичайні ситуації, які розсилає Google, зазначено, окрім Японії підземні поштовхи могли бути також відчутні на території Північних Маріанських островів у Тихому океані.

    США Google надзвичайні ситуації
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