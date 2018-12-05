Біля Нової Каледонії стався потужний землетрус, існує загроза цунамі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епіцентр стихії знаходився приблизно в 155 км на південний схід від поселення Тадіне

В Тихому океані неподалік від Нової Каледонії - заморського адміністративно-територіального об'єднання Франції з особливим статусом - стався землетрус магнітудою 7,6.

Про це 5 грудня повідомляє Reuters.

Зазначається, що епіцентр стихії знаходився приблизно в 155 км на південний схід від поселення Тадіне, де проживають близько 7,5 тис. осіб. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Одразу ж після цього Тихоокеанський центр попередження цунамі повідомив про ймовірність виникнення «потенційно небезпечних хвиль цунамі».

Місцева влада закликала жителів евакуюватися в приміщення на відстані 300 метрів від берега, і, якщо можливо, вище 12 метрів над рівнем моря.

Експерти вважають, що на деяких узбережжях Нової Каледонії і Вануату можливі хвилі цунамі, що досягають 1-3 м над рівнем моря. Також хвилі до одного метра можуть виникати біля берегів Фіджі.

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждала щонайменше 21 людина.

Джерело: 112 Україна