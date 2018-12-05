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    Біля Нової Каледонії стався потужний землетрус, існує загроза цунамі

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    Біля Нової Каледонії стався потужний землетрус, існує загроза цунамі

    Епіцентр стихії знаходився приблизно в 155 км на південний схід від поселення Тадіне

    В Тихому океані неподалік від Нової Каледонії - заморського адміністративно-територіального об'єднання Франції з особливим статусом - стався землетрус магнітудою 7,6.

    Про це 5 грудня повідомляє Reuters.

    Зазначається, що епіцентр стихії знаходився приблизно в 155 км на південний схід від поселення Тадіне, де проживають близько 7,5 тис. осіб. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

    Одразу ж після цього Тихоокеанський центр попередження цунамі повідомив про ймовірність виникнення «потенційно небезпечних хвиль цунамі».

    Місцева влада закликала жителів евакуюватися в приміщення на відстані 300 метрів від берега, і, якщо можливо, вище 12 метрів над рівнем моря.

    Експерти вважають, що на деяких узбережжях Нової Каледонії і Вануату можливі хвилі цунамі, що досягають 1-3 м над рівнем моря. Також хвилі до одного метра можуть виникати біля берегів Фіджі.

    Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

    Нагадаємо, через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждала щонайменше 21 людина.

    Джерело: 112 Україна

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