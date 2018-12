Серія торнадо обрушилася на США: постраждали 20 осіб

Троє постраждалих перебувають у лікарні

Через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждала щонайменше 21 людина.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Стихія обрушилася на міста в центральній і південній частині штату. Всього зафіксовано 22 випадки торнадо.

Крім того, стихія повністю або частково зруйнувала понад 100 будинків.

За словами губернатора штату Брюса Ронера, троє постраждалих перебувають у лікарні, ще 18 отримали незначні пошкодження.

The scene in #Taylorville after a #tornado stormed through, destroying dozens of homes and businesses in its path. So far 21 ppl have been sent to the hospital, just 1 is in critical condition. Ameren has been working overnight to restore power to roughly 2,500 homes. @WCIA3 pic.twitter.com/A3VudafwZQ