Біля посольства Польщі в Кишиневі сталася стрілянина
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Розсилка
Чоловік, який влаштував стрілянину, зник з місця події
Чоловік зробив кілька пострілів у повітря біля будівлі посольства Польщі в Кишиневі.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Повідомлення про стрільбу надійшло на пульт екстреної служби від одного з карабінерів, які охороняють будівлю дипломатичного відомства», - йдеться в повідомленні.
Чоловік, який влаштував стрілянину, зник з місця події. Його особистість поки не встановлено, так як затримати його після інциденту по гарячих слідах не вдалося.
Вилучено декілька гільз, правоохоронні органи проводять слідчі заходи для пошуку стрільця, а також зброї, з якої були зроблені постріли.
Нагадаємо, столичні правоохоронці встановлюють обставини стрілянини на вулиці Велика Васильківська, що сталася ввечері 29 листопада.