Біля посольства Польщі в Кишиневі сталася стрілянина



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Чоловік, який влаштував стрілянину, зник з місця події

Чоловік зробив кілька пострілів у повітря біля будівлі посольства Польщі в Кишиневі.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Повідомлення про стрільбу надійшло на пульт екстреної служби від одного з карабінерів, які охороняють будівлю дипломатичного відомства», - йдеться в повідомленні.

Чоловік, який влаштував стрілянину, зник з місця події. Його особистість поки не встановлено, так як затримати його після інциденту по гарячих слідах не вдалося.

Вилучено декілька гільз, правоохоронні органи проводять слідчі заходи для пошуку стрільця, а також зброї, з якої були зроблені постріли.

Нагадаємо, столичні правоохоронці встановлюють обставини стрілянини на вулиці Велика Васильківська, що сталася ввечері 29 листопада.