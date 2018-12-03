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    Біля посольства Польщі в Кишиневі сталася стрілянина

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    Біля посольства Польщі в Кишиневі сталася стрілянина

    Чоловік, який влаштував стрілянину, зник з місця події

    Чоловік зробив кілька пострілів у повітря біля будівлі посольства Польщі в Кишиневі.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Повідомлення про стрільбу надійшло на пульт екстреної служби від одного з карабінерів, які охороняють будівлю дипломатичного відомства», - йдеться в повідомленні.

    Чоловік, який влаштував стрілянину, зник з місця події. Його особистість поки не встановлено, так як затримати його після інциденту по гарячих слідах не вдалося.

    Вилучено декілька гільз, правоохоронні органи проводять слідчі заходи для пошуку стрільця, а також зброї, з якої були зроблені постріли.

    Нагадаємо, столичні правоохоронці встановлюють обставини стрілянини на вулиці Велика Васильківська, що сталася ввечері 29 листопада. 

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