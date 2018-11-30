У центрі Києва сталася стрілянина: є постраждалий



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Чоловіки, які стріляли, були нейтралізовані патрулем поліції Фото: Інформатор

Стрілянина сталася на вулиці Велика Васильківська

У центрі Києва сьогодні ввечері, 29 листопада, сталася стрілянина.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що стрілянина сталася на вулиці Велика Васильківська. Зокрема, у хлопця кілька разів вистрілили з травматичного пістолета.

Також зазначається, що чоловіки, які стріляли, були нейтралізовані патрулем поліції.

Потерпілий дав покази поліції.

Раніше повідомлялося, що Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 28-річному уродженцю Запорізької області, який влаштував стрілянину у барі на Оболоні.

Так, ввечері 14 листопада цього року молодик зайшов до приміщення бару, який знаходиться на території Оболонського району, та вистрілив продавцю у голову, після чого здійснив ще два постріли в його бік, поціливши у тулуб.