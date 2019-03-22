  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля посольства РФ в Афінах стався вибух: невідомі кинули гранату

    • Розсилка
    <p>Інцидент стався в афінському районі Халандри, де розташований консульський відділ посольства</p> - Біля посольства РФ в Афінах стався вибух: невідомі кинули гранату

    Інцидент стався в афінському районі Халандри, де розташований консульський відділ посольства

    Фото: ТАСС

    Вибуховий пристрій було кинуто прямо до поліцейської будки, яка розташована на вулиці

    Невідомі кинули минулої ночі гранату в поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах.

    Про це повідомив прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов.

    «Невідомі особи, проїжджаючи приблизно о 03:30 на мотоциклі біля консульського відділу посольства, кинули вибуховий пристрій, імовірно, гранату в поліцейську будку. Пристрій вибухнув. Будці завдано незначних пошкоджень. Ніхто не постраждав», - сказав Гаврилов.

    Представник посольства уточнив, що інцидент стався в афінському районі Халандри, де розташований консульський відділ посольства. «Будка знаходиться поруч з будівлею консульського відділу. Вибуховий пристрій було кинуто прямо до будки, яка розташована не на території диппредставництва, а на вулиці», - розповів Гаврилов.

    За його словами, після інциденту район навколо консульського відділу оточила поліція. Компетентні органи Греції ведуть розслідування.

    Нагадаємо, у центральному районі Афін у понеділок, 18 березня, між студентами та поліцейськими сталися зіткнення.

    Джерело: ТАСС

    Читайте також
    вибух Росія Греція посольство розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ