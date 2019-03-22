Біля посольства РФ в Афінах стався вибух: невідомі кинули гранату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався в афінському районі Халандри, де розташований консульський відділ посольства Фото: ТАСС

Вибуховий пристрій було кинуто прямо до поліцейської будки, яка розташована на вулиці

Невідомі кинули минулої ночі гранату в поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах.

Про це повідомив прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов.

«Невідомі особи, проїжджаючи приблизно о 03:30 на мотоциклі біля консульського відділу посольства, кинули вибуховий пристрій, імовірно, гранату в поліцейську будку. Пристрій вибухнув. Будці завдано незначних пошкоджень. Ніхто не постраждав», - сказав Гаврилов.

Представник посольства уточнив, що інцидент стався в афінському районі Халандри, де розташований консульський відділ посольства. «Будка знаходиться поруч з будівлею консульського відділу. Вибуховий пристрій було кинуто прямо до будки, яка розташована не на території диппредставництва, а на вулиці», - розповів Гаврилов.

За його словами, після інциденту район навколо консульського відділу оточила поліція. Компетентні органи Греції ведуть розслідування.

Нагадаємо, у центральному районі Афін у понеділок, 18 березня, між студентами та поліцейськими сталися зіткнення.

Джерело: ТАСС