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    У світі

    В Афінах студенти закидали поліцію коктейлями Молотова

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    Постраждалих після короткої сутички не було, - ЗМІ - В Афінах студенти закидали поліцію коктейлями Молотова
    Постраждалих після короткої сутички не було, - ЗМІ

    Студенти протестували проти запланованих змін у системі вищої освіти

    У центральному районі Афін у понеділок, 18 березня, між студентами та поліцейськими сталися зіткнення. Про це повідомляє Ekathimerini.

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    Студенти протестували проти запланованих змін у системі вищої освіти. Вони кидали коктейлі Молотова в поліцію. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. «Сутичка було недовгою і не призвела до травм», - йдеться в повідомленні.

    Протестувальники виступають проти запланованих Міністерством освіти змін у навчальному плані останнього року школи і правил вступних іспитів в університет. На їхню думку, зміни призведуть до додаткового тиску на студентів і не сприятимуть виробленню в них критичного мислення.

    Нагадаємо, в жовтні минулого року в Афінах студенти також кидали в поліцейських «коктейлями Молотова».

    А в грудні «коктейлі Молотова» в афінських поліцейських кидали учасники акції протесту, приуроченої 10-річчю вбивства поліцейським 15-річного підлітка.

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