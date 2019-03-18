В Афінах студенти закидали поліцію коктейлями Молотова



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Постраждалих після короткої сутички не було, - ЗМІ

Студенти протестували проти запланованих змін у системі вищої освіти

У центральному районі Афін у понеділок, 18 березня, між студентами та поліцейськими сталися зіткнення. Про це повідомляє Ekathimerini.

Студенти протестували проти запланованих змін у системі вищої освіти. Вони кидали коктейлі Молотова в поліцію. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. «Сутичка було недовгою і не призвела до травм», - йдеться в повідомленні.

Протестувальники виступають проти запланованих Міністерством освіти змін у навчальному плані останнього року школи і правил вступних іспитів в університет. На їхню думку, зміни призведуть до додаткового тиску на студентів і не сприятимуть виробленню в них критичного мислення.

Нагадаємо, в жовтні минулого року в Афінах студенти також кидали в поліцейських «коктейлями Молотова».

А в грудні «коктейлі Молотова» в афінських поліцейських кидали учасники акції протесту, приуроченої 10-річчю вбивства поліцейським 15-річного підлітка.