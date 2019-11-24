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    Біля Румунії перекинулося судно з 14 тисячами овець

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    Біля Румунії перекинулося судно з 14 тисячами овець

    На борту було 22 члени екіпажу - всі вони були врятовані

    У Чорному морі біля берегів Румунії перекинулося вантажне судно, на борту якого перебувало 14 тисяч овець. Всіх людей з судна вдалося врятувати.

    Про це повідомляє ВВС.

    В операції з порятунку тварин беруть участь поліцейські, пожежники і військово-морський флот країни.

    Велике вантажне судно Queen Hind під прапором Палау перевернулося після того, як покинуло румунський порт Мідія. На борту було 22 члени екіпажу - всі вони були врятовані.

    «Ми вже врятували невелика кількість овець. Вони плавали в морі», - сказала прес-секретар служби швидкої допомоги в Констанці Стойка Анамарія.

    Однак рятувальники кажуть, що багато овець потонули.

    Причини аварії судна поки не зрозумілі. Розслідування проводитиметься після того, як завершиться операція з порятунку овець.

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