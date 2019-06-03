Тварини стають меншими



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Екологічні зміни вигідніші меншим і рухливішим видам

Упродовж наступних 100 років світ тварин може стати меншим – і не лише численно, а й візуально. Адже вчені з’ясували, що передусім великим ссавцям і птахам загрожує вимирання. Натомість маленькі види краще прилаштовуються до екологічних змін. Згідно з прогнозами, в майбутньому вони домінуватимуть в екосистемі.

Нещодавній звіт про глобальне біорізноманіття унаочнив: своїм впливом людина змінила екосистему Землі так сильно, що все більше рослин і тварин втрачає необхідні умови для життя. У всьому світі мільйон видів опинився під загрозою вимирання, а численні інші вже зовсім зникли з лиця землі.

Але які тварини в найбільшій небезпеці? Чи існують певні ознаки, що роблять вид особливо вразливим до зумовлених людиною змін? Цим питанням задався Роберт Кук (Robert Cooke) з Саутгемптонського університету та його колеги – на прикладі птахів та наземних ссавців.

Для свого дослідження науковці спостерігали за загалом 15 484 видами – аналізували їхній стиль життя та стратегію виживання. Конкретніше науковці брали до уваги п’ять суттєвих ознак: розмір тіла тварини, кількісний вимір потомства, час, що минає між двома поколіннями, а також спосіб харчування і те, чи звірі були генералістами (проживали у різноманітних середовищах), чи радше спеціалістами (могли вижити лише в дуже спеціальній екологічній ніші).

Врешті ці дані команда поєднала з інформацією Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи і врахувала їх при створенні моделі, щоб зробити передбачення на майбутнє: які тварини вимруть в найближчі 100 років і чи можна на підставі цього прослідкувати певну схему?

Результати: фактично майбутні шанси на виживання виду сильно залежать від його характерних ознак. Оптимістичні прогнози для маленьких, швидких, плодючих і комахоїдних тварин, що приживаються в різних середовищах. До них належать зокрема гризуни, наприклад крихітні миші microdillus peeli та співочі птахи plocepasser mahali з ряду горобцеподібних.

Натомість нерадісне майбутнє пророкують науковці видам, що менш здатні пристосовуватися, повільно розмножуються і можуть жити лише в певних природних умовах. Зазвичай це великі види тварин, повідомив Кук з колегами – наприклад, рудий орел або чорний носоріг.

Ця шкода великим ссавцям суттєво змінить світ тварин. Аналіз засвідчив, що в майбутньому вочевидь домінуватимуть маленькі види, натомість великі траплятимуться все рідше. В результаті такого зміщення зменшиться, зокрема, середня маса тіла ссавців. Науковці з’ясували, що впродовж наступного століття тварини схуднуть приблизно на 25%.

«Так ми демонструємо, що зникнення ссавців і птахів відбувається не випадково. Радше має місце процес відбору, за якого відфільтровуються певні істоти, залежно від їхніх ознак та схильностей в умовах екологічних змін», – констатує Куковий колега Фелікс Айґенброд (Felix Eigenbrod).

Науковці наголошують: подібні тенденції щодо розміру тіла хоч і простежувалися в минулому – зокрема після останнього міжльодовикового періоду, – але зміна, яку прогнозують тепер, відбуватиметься значно швидше. Для порівняння: з часу останнього міжльодовикового періоду 130 000 років тому дотепер тварини втратили приблизно 14 % маси свого тіла.

«Суттєве зменшення, яке ми зараз передбачаємо, може в довгостроковій перспективі супроводжуватися іншими негативними наслідками для екосистеми, – попереджає Кук. – Адже, з одного боку, цей процес є наслідком екологічних змін. З іншого боку, зменшення тваринного світу може стимулювати нові зміни». Так чимало видів, яким зараз загрожує вимирання, стають визначальними для свого середовища.

В результатах дослідження команда вчених вбачає привід, щоб з новими силами виступити на захист природи: «Поки існують види, що опинилися в небезпеці, доти залишається час, щоб їх врятувати. Ми сподіваємся, що з огляду на це наша робота зможе надати цінні свідчення», – резюмує співавторка Аманда Бейтс (Amanda Bates) з Меморіального університету Ньюфаундленда.

Daniela Albat

Tiere werden immer kleiner

University of Southampton/ Nature Press, 29/05/2019

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc