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    Біля школи у Дніпрі сталася стрілянина: поліція ввела план «Сирена»

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    Біля школи у Дніпрі сталася стрілянина: поліція ввела план «Сирена»

    У мережі оприлюднили відео з місця пригоди, на якому чоловік з пістолета розстрілює людей

    У Дніпрі на вулиці Титова сталася стрілянина. Вогонь відкрили зловмисники, яких зупинила поліція. Інцидент трапився поблизу школи №89 увечері 24 лютого.

    Як пише видання «Днепр оперативный» з посиланням на очевидців, неподалік перетину вулиці Титова з проспектом Олександра Поля поліція зупинила два чорних позашляховики Mercedes GL-class, які у народу називають «Гелендеваген», і ще одне авто. Зрештою з одного з автомобілів відкрили стрілянину. Свідки кажуть про кілька пострілів.

    За даними ресурсу «Інформатор», правоохоронці зупинили два «Гелендевагени». А трохи згодом на місце під'їхали ще кілька невідомих, які, попередньо, були на Toyota Land Cruiser. Останні власне й розпочали стрілянину.

    Опісля позашляховики зникли з місця події на високій швидкості. Усіх учасників інциденту зараз розшукує поліція. Крім того, у Дніпрі правоохоронці оголосили план-перехопленя «Сирена».

    Тим часом у мережі оприлюднили відео з місця пригоди. На кадрах можна побачити, як чоловік з пістолета розстрілює людей. ЗМІ пишуть, що зараз там – дуже багато поліції.

    Також на опублікованих відео можна побачити, що поряд із місцем стрілянини розміщується зупинка громадського транспорту.

    Дніпро поліція чоловік стрілянина
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