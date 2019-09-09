  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля штату Джорджія перекинулося вантажне судно: зникли люди

    • Розсилка
    Біля штату Джорджія перекинулося вантажне судно: зникли люди

    На борту судна перебували 23 члени екіпажу і капітан

    В Атлантиці біля узбережжя штату Джорджія в районі міста Брансвік перекинулося вантажне судно Golden Ray, повідомляється на сайті Берегової охорони США.

    З 24 осіб, що знаходилися на борту евакуювали 20 людей, четверо вважаються зниклими без вести.

    Берегова охорона уточнює, що інцидент стався в бухті Сент-Саймонс-Саунд. Причини того, що сталося наразі не повідомляються. На борту майже 200-метрового судна також відбувся спалах. За даними Берегової охорони, корабель віднесло далеко від берега.

    e5d9bcddfb0060d5fed723324fbff37df6865cc1_01

    На борту судна перебували 23 члени екіпажу і капітан. Разом з головним інженером він, як йдеться в повідомленні, допомагає владі і екстреним службам в проведенні рятувальних робіт, а також стабілізації корабля.

    Як передає CNN з посиланням на МЗС Південної Кореї, зниклі моряки — громадяни цієї республіки. У момент інциденту вони перебували в машинному відділенні.

    Як писав Главком раніше, у США біля узбережжя Каліфорнії в результаті пожежі на човні загинуло щонайменше 34 людини.

     

    Читайте також
    США корабель аварія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ