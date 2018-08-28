Біля Сєвєродонецька досі тліють шість гектарів трави та очерету



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Фото: ГУ ДСНС України у Луганській області

Гасіння пожежі ускладнюється глибиною залягання мулу до 7,5 м та можливістю провалів

На Луганщині продовжуються роботи з ліквідації пожежі трави та очерету на території шламонакопичувача №1 ПрАТ «Азот» поблизу міста Сєвєродонецька.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Луганській області.

«Станом на 6:00 28 серпня площа пожежі складає 6 га, відкрите горіння відсутнє, спостерігається тління і задимлення», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється глибиною залягання мулу до 7,5 м та можливістю провалів. На даний час залучено 7 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

«Розпочато затоплення шламонакопичувача відпрацьованими стічними водами підприємства, проводяться роботи по прокладанню електричних мереж для підключення електричних насосів», - розповіли рятувальники.

Раніше повідомлялося, що в окремих районах Сєверодонецька і Лисичанська на Луганщині місцеві жителі скаржаться на різкий запах і задимлення вже декілька днів.