Біля туристичної Будви у Чорногорії горять ліси



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У МВС Чорногорії наголосили, що контролюють ситуацію

Лісова пожежа спалахнула напередодні поблизу туристичного міста Будва на схилах Паштровської гори у центральній частині адріатичного узбережжя Чорногорії. Про це повідомляє з посиланням на дані МВС країни.

Станом на понеділок вогонь був «відносно далеко від населених пунктів», повідомили у чорногорському відомстві.

Площа пожежі, яка охопила трав'яний настил і чагарники, не вказана.

Для гасіння пожежі залучили три літаки пожежної служби країни.

У МВС Чорногорії наголосили, що контролюють ситуацію і будуть вживати відповідних заходів.