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    Біля туристичної Будви у Чорногорії горять ліси

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    Біля туристичної Будви у Чорногорії горять ліси

    У МВС Чорногорії наголосили, що контролюють ситуацію

    Лісова пожежа спалахнула напередодні поблизу туристичного міста Будва на схилах Паштровської гори у центральній частині адріатичного узбережжя Чорногорії. Про це  повідомляє з посиланням на дані МВС країни.

    Станом на понеділок вогонь був «відносно далеко від населених пунктів», повідомили у чорногорському відомстві.

    Площа пожежі, яка охопила трав'яний настил і чагарники, не вказана.

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    Біля туристичної Будви у Чорногорії горять ліси
    Біля туристичної Будви у Чорногорії горять ліси

    Для гасіння пожежі залучили три літаки пожежної служби країни.

    У МВС Чорногорії наголосили, що контролюють ситуацію і будуть вживати відповідних заходів.

     

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