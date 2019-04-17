Біля узбережжя Камчатки стався землетрус магнітудою 5,5
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Розсилка
Камчатський півострів
Осередок залягав на глибині 40,2 км у Тихому океані
Ввечері у вівторок, 16 квітня, поблизу східного узбережжя Камчатського півострова стався землетрус магнітудою 5,5.
Про це повідомляє Камчатська філія Геофізичної служби Російської академії наук.
Епіцентр стихії знаходився в Кроноцькій затоці в 167 км на північний схід від Петропавловська-Камчатського.
Осередок залягав на глибині 40,2 км у Тихому океані. Наразі не надходило інформації щодо потерпілих і руйнування.
Загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5 балів стався 14 квітня на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро.