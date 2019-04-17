  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля узбережжя Камчатки стався землетрус магнітудою 5,5

    • Розсилка
    <p>Камчатський півострів</p> - Біля узбережжя Камчатки стався землетрус магнітудою 5,5

    Камчатський півострів

    Осередок залягав на глибині 40,2 км у Тихому океані

    Ввечері у вівторок, 16 квітня, поблизу східного узбережжя Камчатського півострова стався землетрус магнітудою 5,5. 

    Про це повідомляє Камчатська філія Геофізичної служби Російської академії наук.

    Епіцентр стихії знаходився в Кроноцькій затоці в 167 км на північний схід від Петропавловська-Камчатського. 

    Осередок залягав на глибині 40,2 км у Тихому океані.  Наразі не надходило інформації щодо потерпілих і руйнування.

    Загроза цунамі не оголошувалася.

    Нагадаємо, землетрус магнітудою 5 балів стався 14 квітня на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро.

    Читайте також
    Росія стихійні лиха землетрус цунамі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ