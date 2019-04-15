Землетрус магнітудою п’ять балів стався біля берегів острова Хоккайдо



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Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 45,56 км

Землетрус магнітудою п’ять балів стався в неділю, 14 квітня, о 20:28 на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро, що в префектурі Хоккайдо (Японія). Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр був зафіксований в точці з географічними координатами 42,4592 градуса північної широти і 144,7935 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 45,56 км.

Як повідомлялося, наприкінці березня на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала.

22 березня також у Туреччині у провінції Денізлі району Ачіпаям на південному заході країни стався землетрус магнітудою 3,9 бала.

Ще 21 березня в районі Айваджік турецької провінції Чанаккале стався землетрус магнітудою 5 балів.

Раніше землетрус стався вранці 20 березня в провінції Денізлі на південному заході Туреччини. В результаті три людини отримали легкі поранення.

Також землетрус було зафіксовано 31 березня на заході Туреччини в неділю, магнітуда підземних поштовхів — 5,0.