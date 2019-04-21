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    Біля узбережжя окупованого Криму зламався військовий корабель ВМФ Росії

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    <p>Десантний корабель &laquo;Цезар Куніков&raquo; після проведення навчань зламався в районі мису Херсонес</p> - Біля узбережжя окупованого Криму зламався військовий корабель ВМФ Росії

    Десантний корабель «Цезар Куніков» після проведення навчань зламався в районі мису Херсонес

    У судна виникла несправність з рульовим пристроєм

    У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зламався російський десантний корабель «Цезар Куніков».

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Великий десантний корабель Чорноморського флоту ВМФ Росії «Цезар Куніков» після проведення навчань зламався в районі мису Херсонес.

    Інцидент стався ще 18 квітня. У судна виникла несправність з рульовим пристроєм. У підсумку «Цезар Куніков» відбуксирували в пункт базування в анексованому Росією Криму.

    «Для виключення можливих аварійних ситуацій під час заходу і швартування в пункті базування чергові служби вирішили, що кораблю необхідно зайти в гавань із використанням буксирів допоміжного флоту», – йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що після успішного швартування корабля фахівці приступили до виявлення технічної несправності, яка буде усунена найближчим часом.

    До слова, шість кораблів 1-й постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) зайшли у польський порт Гдині в Балтійському морі.

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