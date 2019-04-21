Біля узбережжя окупованого Криму зламався військовий корабель ВМФ Росії



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Десантний корабель «Цезар Куніков» після проведення навчань зламався в районі мису Херсонес

У судна виникла несправність з рульовим пристроєм

У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зламався російський десантний корабель «Цезар Куніков».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Великий десантний корабель Чорноморського флоту ВМФ Росії «Цезар Куніков» після проведення навчань зламався в районі мису Херсонес.

Інцидент стався ще 18 квітня. У судна виникла несправність з рульовим пристроєм. У підсумку «Цезар Куніков» відбуксирували в пункт базування в анексованому Росією Криму.

«Для виключення можливих аварійних ситуацій під час заходу і швартування в пункті базування чергові служби вирішили, що кораблю необхідно зайти в гавань із використанням буксирів допоміжного флоту», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що після успішного швартування корабля фахівці приступили до виявлення технічної несправності, яка буде усунена найближчим часом.

До слова, шість кораблів 1-й постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) зайшли у польський порт Гдині в Балтійському морі.