У польський порт зайшли шість кораблів НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кораблі покинуть Гдиню вранці у вівторок, 23 квітня

Шість кораблів 1-й постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) зайшли у польський порт Гдині в Балтійському морі. Крім польського ракетного фрегата ORP Gen. K. Pułaski, у порт прибули кораблі під прапорами Іспанії, Німеччини, Туреччини, США і Великої Британії, передає TVP Info.

Так, повідомляється, що у польський порт увійшли: флагман - есмінець USS Gravely, і чотири фрегати - польський Gen. K. Pułaski, іспанський ESPS Almirante Juan De Borbon, турецький TCG Gokova і британський HMS Westmister, а також німецьке судно постачання FGS Rhon.

Як пише видання, візит має робочий характер. Кораблі покинуть Гдиню вранці у вівторок, 23 квітня. На борт трьох кораблів в окремі дні зможуть піднятися охочі.

Нагадаємо, 1 квітня два кораблі НАТО - фрегат королівських військово-морських сил Канади «Торонто» (Toronto) і іспанських військово-морських сил «Санта Марія» (Santa Maria) - зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайшли і пришвартувалися на морському вокзалі Одеського морського порту. 5 квітня військові кораблі НАТО вийшли з порту Одеси.

Нагадаємо, 15 квітня есмінець USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря. Це вже четвертий американський військовий корабель у Чорному морі з початку року. Для есмінця USS Ross, який входить до складу 6-го флоту США, це вже восьме патрулювання в цій зоні відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в порту Одеси побували фрегат FFH333 «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та фрегат військово-морських сил Іспанії F81 «Санта Марія».