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    Біометричні паспорти тимчасово не видавали через збій системи - Державна міграційна служба

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    Біометричні паспорти тимчасово не видавали через збій системи - Державна міграційна служба

    Станом на 15:30 система відновила роботу

    В Україні в п’ятницю, 25 травня, сталися  тимчасові ускладнення із роботою системи оформлення біометричних документів.

    Про це повідомляє Державна міграційна служба на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що через вихід з ладу мережевого обладнання підрозділи, які оформлюють та видають біометричні документи, мали перебої зі зв‘язком із центральною базою даних міграційної служби.

    «Інженери активно працюють над вирішенням проблеми», - написали у соцмережі.

    Пізніше у Державній міграційній службі повідомили, що станом на 15:30 система відновила роботу та працює у штатному режимі, як на оформлення, так і на видачу документів.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Суворівський районний відділ Державної міграційної служби України перестав видавати закордонні паспорти.

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