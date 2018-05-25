Біометричні паспорти тимчасово не видавали через збій системи - Державна міграційна служба

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Станом на 15:30 система відновила роботу

В Україні в п’ятницю, 25 травня, сталися тимчасові ускладнення із роботою системи оформлення біометричних документів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що через вихід з ладу мережевого обладнання підрозділи, які оформлюють та видають біометричні документи, мали перебої зі зв‘язком із центральною базою даних міграційної служби.

«Інженери активно працюють над вирішенням проблеми», - написали у соцмережі.

Пізніше у Державній міграційній службі повідомили, що станом на 15:30 система відновила роботу та працює у штатному режимі, як на оформлення, так і на видачу документів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Суворівський районний відділ Державної міграційної служби України перестав видавати закордонні паспорти.