Біометричні паспорти тимчасово не видавали через збій системи - Державна міграційна служба
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Станом на 15:30 система відновила роботу
В Україні в п’ятницю, 25 травня, сталися тимчасові ускладнення із роботою системи оформлення біометричних документів.
Про це повідомляє Державна міграційна служба на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Зазначається, що через вихід з ладу мережевого обладнання підрозділи, які оформлюють та видають біометричні документи, мали перебої зі зв‘язком із центральною базою даних міграційної служби.
«Інженери активно працюють над вирішенням проблеми», - написали у соцмережі.
Пізніше у Державній міграційній службі повідомили, що станом на 15:30 система відновила роботу та працює у штатному режимі, як на оформлення, так і на видачу документів.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Суворівський районний відділ Державної міграційної служби України перестав видавати закордонні паспорти.