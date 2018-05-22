В Одесі перестали видавати закордонні паспорти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прийом та видачу документів зупинили в Суворівському районі міста

Суворівський районний відділ Державної міграційної служби України, сумно відомий своєю нещадною живою чергою, в якій постійно відбувалися скандали, конфлікти і навіть бійки, в черговий раз викликав обурення одеситів.

Днями в установі вивісили оголошення про те, що «у зв'язку з технічними несправностями прийом і видача документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон найближчим часом здійснюватися не буде».

Це викликало справжню паніку серед людей, які, керуючись нормативними термінами видачі паспортів, розпланували літній відпочинок за кордоном. Особливо обурені ті, чиї паспорти вже готові.

«Мені повинні були видати через два дні, проте наразі невідомо, коли видадуть, а мені через місяць їхати в туристичну подорож, і немає ніякої гарантії, що я його отримаю, адже у них там пише обтічно« найближчим часом», - нарікає одесит Сергій.

Таких, як він, зрозуміти можна, адже видачу готових паспортів можна було б організувати і в інших міських підрозділах ГМС, однак у відомстві невблаганні - Суворовський, і баста. Цікаво, що будь-яких коментарів у міграційній службі не дають: в телефонах, вказаних в оголошенні, функція з'єднання з оператором відключена, а додзвонитися на гарячу лінію практично неможливо. Таким чином, сотні, якщо не тисячі людей опинилися в стані невизначеності і змушені скасовувати відпустки або проводити їх не так, як планували.

Джерело: Думская