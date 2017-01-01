Bitcoin побив позначку в $10 тисяч
- Вчора, 20:20
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Інша криптовалюта - Ethereum - станом на 27 листопада коштує $497
Вартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin встановила рекорд і становить $10 тисяч. Про це йдеться на біржі Bithumb.
Інша криптовалюта - Ethereum - станом на 27 листопада коштує $497. Раніше фахівці відзначили, що підвищення ціни біткоїна викликано тим, що ним зацікавилися найбільші фінансові компанії Волл-стріт, експерти різних рівнів.
Капіталізація ринку криптовалют, за даними біржі Coinmarketcap.com, в цілому складає більше $303,2 млрд.
Перше місце за капіталізацією традиційно займає біткоїн (BTC): вона оцінюється в $161,7 млрд (46,6% всього ринку криптовалют).
На другій позиції тримається Ethereum з $46,6 млрд. На третьому - Bitcoin Cash з капіталізацією $28,8 млрд. На четвертому місці - криптовалюта Ripple ($9,7 млрд