Біткоїн знову «обвалився»
- Сьогодні, 11:09
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Курс біткоїна продовжує падати
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) сьогодні, 5 лютого, знову подешевшала на 12,38%. Тепер біткоїн впав нижче позначки в $8000. Про це йдеться на порталі CoinMarketCap.
Наразі біткоїн торгується на позначці $7978.
Всі криптовалюти також пішли в червону зону і демонструють різке падіння.
Зокрема, Ripple втратив 14,15% і торгується на рівні $0,79.
Курс Bitcoin Cash знизився на 14,59% і за монету тепер дають $1073.
Ціна на Ethereum також у мінусі на 13,58% - до $814.
Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.