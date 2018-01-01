Біткоїн знову «обвалився»

Курс біткоїна продовжує падати

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) сьогодні, 5 лютого, знову подешевшала на 12,38%. Тепер біткоїн впав нижче позначки в $8000. Про це йдеться на порталі CoinMarketCap. Наразі біткоїн торгується на позначці $7978. Всі криптовалюти також пішли в червону зону і демонструють різке падіння.Зокрема, Ripple втратив 14,15% і торгується



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Курс біткоїна продовжує падати

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) сьогодні, 5 лютого, знову подешевшала на 12,38%. Тепер біткоїн впав нижче позначки в $8000. Про це йдеться на порталі CoinMarketCap.

Наразі біткоїн торгується на позначці $7978.

Всі криптовалюти також пішли в червону зону і демонструють різке падіння.

Зокрема, Ripple втратив 14,15% і торгується на рівні $0,79.

Курс Bitcoin Cash знизився на 14,59% і за монету тепер дають $1073.

Ціна на Ethereum також у мінусі на 13,58% - до $814.

Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.