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    Біткоїн знову «обвалився»

    Курс біткоїна продовжує падати
    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) сьогодні, 5 лютого, знову подешевшала на 12,38%. Тепер біткоїн впав нижче позначки в $8000. Про це йдеться на порталі CoinMarketCap. Наразі біткоїн торгується на позначці $7978. Всі криптовалюти також пішли в червону зону і демонструють різке падіння.Зокрема, Ripple втратив 14,15% і торгується
    • Сьогодні, 11:09
    • Розсилка

    Курс біткоїна продовжує падати

    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) сьогодні, 5 лютого, знову подешевшала на 12,38%. Тепер біткоїн впав нижче позначки в $8000. Про це йдеться на порталі CoinMarketCap.

    Наразі біткоїн торгується на позначці $7978.

    Всі криптовалюти також пішли в червону зону і демонструють різке падіння.
    Зокрема, Ripple втратив 14,15% і торгується на рівні $0,79.

    Курс Bitcoin Cash знизився на 14,59% і за монету тепер дають $1073.
    Ціна на Ethereum також у мінусі на 13,58% - до $814.

    Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.

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