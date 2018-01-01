Падіння триває: біткоїн коштує менше $9 тисяч

Курс біткоїна впав нижче психологічної позначки

Вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів. Згідно з даними CoinMarketCap, до 6.58 біткоїн коштував близько $8696. При цьому загальна капіталізація склала трохи менше $ 150 млрд. Судячи з тривалого періоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курс біткоїна знову падає

Курс біткоїна впав нижче психологічної позначки

Вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.

Згідно з даними CoinMarketCap, до 6.58 біткоїн коштував близько $8696.

При цьому загальна капіталізація склала трохи менше $ 150 млрд.

Судячи з тривалого періоду падіння, вартість цієї криптовалюти все ще буде знижуватися, оскільки занадто багато негативних факторів, пов'язаних з регулюванням ринку, особливо в Азії. При цьому саме азіатські країни вважалися основним регіоном для криптовалюти, і з ними пов'язували надії на легалізацію.

Разом з біткоїном падають й інші криптовалюти: Ethereum подешевшав на 10%, Ripple втратив 15%.

Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але за кілька днів відновила зростання.

На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.

За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.

Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.