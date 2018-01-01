Падіння триває: біткоїн коштує менше $9 тисяч
- Сьогодні, 06:59
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Курс біткоїна впав нижче психологічної позначки
Вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.
Згідно з даними CoinMarketCap, до 6.58 біткоїн коштував близько $8696.
При цьому загальна капіталізація склала трохи менше $ 150 млрд.
Судячи з тривалого періоду падіння, вартість цієї криптовалюти все ще буде знижуватися, оскільки занадто багато негативних факторів, пов'язаних з регулюванням ринку, особливо в Азії. При цьому саме азіатські країни вважалися основним регіоном для криптовалюти, і з ними пов'язували надії на легалізацію.
Разом з біткоїном падають й інші криптовалюти: Ethereum подешевшав на 10%, Ripple втратив 15%.
Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але за кілька днів відновила зростання.
На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.
За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.
Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.