Бійці АТО збили на Донбасі російський безпілотник вартістю 6 млн рублів

Безпілотник збили у четвер близько 22.00 біля Курдюмівки Донецької області

У четвер, 28 грудня, у зоні проведення антитерористичної операції українські військові збили безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». Як повідомляє «Тсн», безпілотник збили близько 22.00 біля Курдюмівки поблизу Торецька Донецької області. Наразі військові шукають залишки апарату. «Орлан-10» -



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Фото з архіву прес-центру штабу АТО Українські бійці вже не вперше збивають російський безпілотник «Орлан-10»

Безпілотник збили у четвер близько 22.00 біля Курдюмівки Донецької області

У четвер, 28 грудня, у зоні проведення антитерористичної операції українські військові збили безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10».

Як повідомляє «Тсн», безпілотник збили близько 22.00 біля Курдюмівки поблизу Торецька Донецької області. Наразі військові шукають залишки апарату.

«Орлан-10» - багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва ТОВ «Спеціальний технологічний центр» Санкт-Петербург, Росія. Максимальна злітна маса БПЛА за різними даними дорівнює від 14 до 18 кг. Він здатен передавати відео на відстань до 120 км. Вартість такого апарату становить близько 6 млн рублів.

Українські військові вже неодноразово збивали такі безпілотними: зокрема, у липні 2014 року «Орлан-10» збили поблизу міста Амвросіївка Донецької області (нині окуповане бойовиками).

Нагадаємо, у четвер, 28 грудня, станом на 18.00 загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил антитерористичної операції на Донбасі.