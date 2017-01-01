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    Різдвяне перемир’я: окупанти гатять із озброєння БМП

    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій ЗСУ
    У четвер, 28 грудня, загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку. [READ_MORE] «На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів
    • Сьогодні, 18:17
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    Українські захисники дотримуються перемир'я на Донбасі
    Українські захисники дотримуються перемир'я на Донбасі

    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій ЗСУ

    У четвер, 28 грудня, загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За його даними, усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку.

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    «На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь біля Павлополя. Спочатку ворог вів вогонь із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а згодом посилив тиск - і випустив п’ять 82-мм мін та здійснив обстріли з гранатометів. Крім того, у передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї», - інформує прес-центр.

    На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

    Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 2 українських військовослужбовців.

    Диверсійно-розвідувальна група з числа бойовиків минулої доби підірвалася на власних мінах під час спроби перетнути лінію зіткнення.

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