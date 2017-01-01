Різдвяне перемир’я: окупанти гатять із озброєння БМП

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій ЗСУ

У четвер, 28 грудня, загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку. [READ_MORE] «На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів



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Українські захисники дотримуються перемир'я на Донбасі

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій ЗСУ

У четвер, 28 грудня, загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку.

«На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь біля Павлополя. Спочатку ворог вів вогонь із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а згодом посилив тиск - і випустив п’ять 82-мм мін та здійснив обстріли з гранатометів. Крім того, у передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї», - інформує прес-центр.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 2 українських військовослужбовців.

Диверсійно-розвідувальна група з числа бойовиків минулої доби підірвалася на власних мінах під час спроби перетнути лінію зіткнення.