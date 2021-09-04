Бізнес може допомогти відновити костел Святого Миколая – Ткаченко

Олександр Ткаченко розповів, хто може допомогти відновити костел

Представники українського бізнесу пропонують допомогу у відновленні костелу Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі

Представники бізнесу виявили бажання допомогти реставрувати костел, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

«Пожежа в Костелі Святого Миколая об'єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу. Наразі завдяки Владиславу Чечоткіну, Олегу Гороховському, Андрію Ставніцеру, Вікторії Михайльо (Альфа-Банк Україна) вже маємо частину суми на протиаварійні роботи», – зазначив міністр.

Він наголосив, що повне відновлення костелу і органа коштуватиме десятки мільйонів гривень

Тож усі, хто хоче долучитися до порятунку храму, можуть переказувати кошти на рахунок Національного будинку органної та камерної музики – міністр опублікував реквізити.

Раніше у соцмережах співзасновник Монобанку Олег Гороховський, співвласник і генеральний директор компанії «ТрансІнвестСервіс» Андрій Ставніцер, засновник Rozetka Владислав Чечоткін оголосили про виділення 1 млн грн кожен на роботи з відновлення костела Святого Миколая.

З понеділка збір коштів буде доступний і в Монобанку.

Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.