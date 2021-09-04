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    Бізнес може допомогти відновити костел Святого Миколая – Ткаченко

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    Олександр Ткаченко розповів, хто може допомогти відновити костел - Бізнес може допомогти відновити костел Святого Миколая – Ткаченко
    Олександр Ткаченко розповів, хто може допомогти відновити костел
    Фото: Фейсбук/Олександр Ткаченко

    Представники українського бізнесу пропонують допомогу у відновленні костелу Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі

    Представники бізнесу виявили бажання допомогти реставрувати костел, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

    «Пожежа в Костелі Святого Миколая об'єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу. Наразі завдяки Владиславу Чечоткіну, Олегу Гороховському, Андрію Ставніцеру, Вікторії Михайльо (Альфа-Банк Україна) вже маємо частину суми на протиаварійні роботи», – зазначив міністр.

    Він наголосив, що повне відновлення костелу і органа коштуватиме десятки мільйонів гривень

    Тож усі, хто хоче долучитися до порятунку храму, можуть переказувати кошти на рахунок Національного будинку органної та камерної музики – міністр опублікував реквізити.

    Раніше у соцмережах співзасновник Монобанку Олег Гороховський, співвласник і генеральний директор компанії «ТрансІнвестСервіс» Андрій Ставніцер, засновник Rozetka Владислав Чечоткін оголосили про виділення 1 млн грн кожен на роботи з відновлення костела Святого Миколая.

    З понеділка збір коштів буде доступний і в Монобанку.

    Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.

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    Теги: пожежа міністр бізнес Україна Олександр Ткаченко
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    Бізнес може допомогти відновити костел Святого Миколая – Ткаченко