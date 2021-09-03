У Києві горить костел Святого Миколая (фото, відео)

Наразі подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють

Горить задня частина будівлі, на місці працюю пожежники

У Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. На місці події вже працюють загони рятувальників. Про це пише «Сегодня».

Інформацію підтвердила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага.

Наразі подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють, але очевидці кажуть, що горить задня частина будівлі.

Що стало причиною виникнення вогню, поки не відомо. Так само не відомо, чи є жертви або постраждалі в результаті інциденту.

Зазначається, що на місці працюють три команди пожежників.

Читайте також: