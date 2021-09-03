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    У Києві горить костел Святого Миколая (фото, відео)

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    Наразі подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють - У Києві горить костел Святого Миколая (фото, відео)
    Наразі подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють
    Фото Сегодня

    Горить задня частина будівлі, на місці працюю пожежники

    У Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. На місці події вже працюють загони рятувальників. Про це пише «Сегодня».

    Інформацію підтвердила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага.

    Наразі подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють, але очевидці кажуть, що горить задня частина будівлі.

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    Що стало причиною виникнення вогню, поки не відомо. Так само не відомо, чи є жертви або постраждалі в результаті інциденту.

    Зазначається, що на місці працюють три команди пожежників.

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    Теги: пожежа ДСНС
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    У Києві горить костел Святого Миколая (фото, відео)