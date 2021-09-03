У Києві горить костел Святого Миколая (фото, відео)
Горить задня частина будівлі, на місці працюю пожежники
У Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. На місці події вже працюють загони рятувальників. Про це пише «Сегодня».
Інформацію підтвердила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага.
Наразі подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють, але очевидці кажуть, що горить задня частина будівлі.
Що стало причиною виникнення вогню, поки не відомо. Так само не відомо, чи є жертви або постраждалі в результаті інциденту.
Зазначається, що на місці працюють три команди пожежників.