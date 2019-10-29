Бізнес на війні. Прокуратура вилучить контракти фірм Микитася, що отримали мільярд для реконструкції військових арсеналів



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Екснардеп Максим Микитась підозрюється у корупції

Правоохоронці з'ясували, що кошти за контрактами, виплачені у вигляді попередньої оплати за допомогою підконтрольних підприємств були виведені в готівку

Військова прокуратури Центрального регіону України отримала доступ до контрактів, укладених Міністерством оборони між ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» і ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» на реконструкцію технічної території арсеналів для боєприпасів у Кіровоградській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 25 жовтня.

За даними досудового розслідування, наприкінці листопада 2017 року Міністерство оборони України видало наказ про розробку проектної документації на реконструкцію технічних територій арсеналів Озброєння Збройних сил України з урахуванням створення на них сучасних заглиблених (обсипних) сховищ - 47, 62, 48 арсеналів (військова частина А1358, яка розташовується у Хмельницькій області, військова частина А1201, яка розташовується у Кіровоградській області, військова частина А1119, яка розташовується у Вінницькій області).

У подальшому Міноборони уклало ряд контрактів і перерахувало підрядним організаціям близько 984 млн грн у вигляді попередньої оплати виконаних робіт.

При цьому, працівники департаменту захисту економіки Нацполіції виявили, що роботи за вищевказаними контрактами проводились не в повному об`ємі, а грошові кошти виплачені у вигляді попередньої оплати за допомогою підконтрольних підприємств, були виведені в готівку.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 410 КК України («Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин чи іншого військового майна»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від п'яти до 10 років.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти-розслідувачі Bihus.Info зафіксували, що військові таємно обрали переможцями двох компаній, тісно пов’язаних з народним депутатом VIII скликання Максимом Микитасем. Це - ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» і ТОВ «БК «Укрбудмонтаж». Зокрема, «Північно-Український Будівельний Альянс» виконував роботи з реконструкції арсеналів на територіях військових частин А1201 (Кіровоградська область) і А1358 (Хмельницька область); «БК «Укрбудмонтаж» - на території військової частини А1119 (Вінницька область).

За даними ЗМІ, співвласницею ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» була дружина екснардепа Наталія Микитась, а ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Максима Микитася у Верховній Раді.

Як відомо, 2 жовтня 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру колишньому нардепу Максиму Микитасю у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

22 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 млн грн. Через два дні колишній політик вийшов на волю – за нього внесли необхідну грошову заставу.

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