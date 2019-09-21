Блокада залізниці на Львівщині: 28 затриманих та вісім постраждалих силовиків



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Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині Фото: Нацполіція

Одного з постраждалих, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню

У Львівській області під час блокади залізничних колій постраждали вісім поліцейських, 28 учасників блокади на певний час затримали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Правоохоронці затримали 28 правопорушників, їх доставлено до відділку поліції, встановлюються їхні особисті дані», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час заходів з розблокування руху учасники акції блокування завдали тілесних ушкоджень вісьмом правоохоронцям.

Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню. Діагноз уточнюється.

Згодом затриманих на Львівщині учасників акції з блокування вагонів із вугіллям відпустили з поліції.

У Штабі блокади заявили, що на одного з затриманих учасників акції, першого командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка складено протокол адміністративного правопорушення.

«Чекаю призначення суду у Червонограді», - заявив Семенченко.

Нагадаємо, у суботу поліція Львівщини повідомила, що на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попередила про застосування заходів примусу.

Згодом стало відомо, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що умовами для зняття «економічної блокади» Донбасу є повернення Україні її підприємств, проте в планах влади – заміна наказу про список дозволених до переміщення товарів на список заборонених.